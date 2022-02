Intip Aksi Arsy Hermansyah Kala Presentasi di Sekolah, Penampilan Adik Aurel Picu Reaksi Ashanty

BANJARMASINPOST.CO.ID - Arsy Hermansyah, putri pasangan selebritis Anang Hermansyah dan Ashanty yang dikenal cantik dan pintar.

Belakangan namanya jadi sorotan publik gegara tampil berhijab saat liburan di Turki. Lalu aksinya tampil di TV duet nyanyi bareng Ashanty juga beberapa kali sempat menjadi trending YouTube.

Selain mempunyai suara yang indah dan jago bermain piano, Arsy Hermansyah juga dikenal jadi anak pintar di sekolah.

Hari ini adik Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah tersebut bikin Ashanty bangga atas aksinya yang berani unjuk gigi. Ya, Arsy baru saja presentasi di sekolahan.

Meski hanya ditemani oleh Azriel dan Uteng saja namun Arsy Hermansyah tetap presentasi dengan baik.

Bocah yang baru duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) tersebut mempresentasikan hasil tugas kelompoknya.

Terdengar secara lantang suara Arsy saat menjelaskan produk kerajinan tangan berupa Slingshot Car tersebut.

Dia yang mengawali presentasi kelompoknya sekaligus membuka acara.

Mobil-mobilan yang terbuat dari perpaduan stik eskrim, lem, kardus, sedotan dan tusuk sate tersebut dia presentasikan di hadapan guru dan teman-temannya.

“Assalamualaikum, we are from grup one. Hari ini kita mau jelasin tentang slingshot car. Cara bikinnya pakai stick ice cream, habis itu pakai glue tack, habis itu pakai kardus, habis itu pakai sedotan, habis itu pakai tusuk sate, “ ucap Arsy Hermansyah saat presentasi, dikutip Banjarmasinpost.co.id dari instagram @ashanty_ash, Selasa (15/2/2022).