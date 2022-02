BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung Live Streaming Persita vs Arema di Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Selasa (15/2/2022) malam ini.

Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2022 laga antara Persita Tangerang vs Arema FC via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Live Indosiar jam 18.15 WIB dan saat sedang berlangsung.

Link Live Streaming Persita vs Arema ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Simak Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), head to head dan kondisi tim di artikel ini.

Pertandingan Persita Tangerang vs Arema FC di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Duel akan dihelat di Stadion I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Selasa (15/2/2022) malam.

Secara statistik kedua tim, Arema FC lebih diunggulkan. Tim berjuluk Singo Edan tersebut bertengger di posisi puncak klasemen sementara dengan 49 poin.

Selain itu, prestasi Eduardo Almeida dan pemain juga semakin mentereng dengan rekor tak terkalahkan terpanjang yakni 21 laga beruntun.

Arema FC juga hanya sekali menelan kekalahan sepanjang putaran pertama lalu.

Sementara itu, Persita Tangerang masih nyaman berada di papan tengah, posisi ke-10 dengan 30 poin.

Meskipun demikian, statistik tersebut tidak serta merta menjadi jaminan Arema FC bisa menang mudah. Sebaliknya kondisi terkini justru lebih menguntungkan Persita Tangerang.