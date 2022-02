Ketegasan Ivan Gunawan Soal Hubungannya dengan Ayu Ting Ting, Terkuak Kala Datangi Pernikahan Syifa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Assyifa Nuraini, adik perempuan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting resmi dipersunting oleh Nanda Fachrizal pada Minggu (20/2/2022).

Acara akad nikah Assyifa dan Nanda turut dihadiri oleh deretan rekan artis sang kakak, Ayu Ting Ting. Salah satunya adalah desainer Ivan Gunawan yang datang ke acara tersebut memakai kemeja batik setelan celana formal hitam.

Pria yang akrab disapa Igun tersebut juga tepergok jalan bertiga bergandengan tangan dengan Ayu yang menggandeng tangan Bilqis Khumaira Razak, putri semata wayangnya.

Kedatangan Ivan Gunawan di tengah acara bahagia Syifa anak kedua Ayah Rozak dan Umi Kalsum menjadi perhatian.

Ketegasan Ivan Gunawan pada hubungannya dengan Ayu Ting Ting terkuak kala menghadiri pernikahan Syifa dan Nanda.

Itu diketahui dari tagar yang ditulis dalam caption buatan Ivan Gunawan.

Satu potret foto dibagikan oleh Igun melalui feed instagram pribadinya, @ivan_gunawan.

Foto tersebut adalah foto dirinya sendiri bersama Ayu Ting Ting saat ia datang menjadi tamu pernikahan adik sang pedangdut.

Tampak Ivan memeluk pinggang Ayu Ting Ting sembari melontarkan senyuman ke arah kamera.

So glad be part of @ayutingting92's family special day. I'm attending @syifaasyifaaa's wedding day along with @ayutingting92.