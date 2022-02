SESAAT LAGI Link Indosiar! Live Streaming TV Online Bhayangkara vs Persikabo di Liga 1 Jam 18.15 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Live Streaming Bhayangkara vs Persikabo di Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Minggu (20/2/2022). Ezechiel Ndouassel main.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara Bhayangkara FC vs Persikabo via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Indosiar pukul 18.15 WIB dan Sesaat Lagi akan Sedang Berlangsung.

Link Live Streaming Bhayangkara vs Persikabo ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Ezechiel Ndouassel main.

Duel Bhayangkara FC vs Persikabo di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Bhayangkara FC sudah mulai terusik di papan atas Liga 1. The Guardian kini turun ke peringkat 4 dengan 50 poin.

Usai gagal menang selama 2 penampilan terkini, jawara Liga 1 2017 itu bakal mengusung misi kembali ke persaingan untuk merebut gelar juara saat meladeni Persikabo.

Sementara Persikabo sedang on fire. Laskar Pajajaran sudah mulai bangkit menyusul raihan 4 poin dalam 2 pertandingan paling anyar.

Klub yang bermarkas di Bogor itu pun membutuhkan tambahan angka penuh untuk semakin menjauh dari ancaman degradasi.

Laga meladeni tim papan atas mendatang menjadi tantangan tersendiri bagi Persikabo untuk melanjutkan tren positif selama ini.

Persikabo dalam performa terbaik jelang tampil meladeni Bhayangkara FC. Pada partai sebelumnya, pasukan arahan Liestiadi itu menghajar PSM dengan skor 3 gol tanpa balas.