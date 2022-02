Teriakan Kiano di Mal Bikin Petugas Bertindak, Putra Baim Wong dan Paula Tak Mau Berhenti Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Putra Youtuber Baim Wong dan Paula Verhoeven, Kiano Tiger Wong betah bermain mobil-mobilan di mal.

Kakak Kenzo Eldrago Wong sampai tidak mau pulang gegara keasikan sendiri. Akhirnya Baim Wong pura-pura pergi lebih dulu meninggalkan sang anak.

Namun, usaha suami Paula Verhoeven tidak ada hasil. Kiano Tiger Wong tak terpengeruh dengan aksi yang dilakukan ayahnya.

Bahkan Kiano terus saja bermain meskipun satu per satu kru Baim Paula dan suster juga ikutan pergi seperti Baim.

Dari pantauan Banjarmasinpost.co.id, momen tersebut terekam dalam kanal YouTube Baim Paula berjudul ‘PAPAH NINGGALIN KIANO !! SAMPE MALL TUTUP TETEP GA MAU PULANG’ postingan Minggu (20/2/2022).

Hari semakin malam, mal semakin sepi dan mendekati tutup. Namun Kiano tetap kekeh ingin berlama-lama di situ.

“Malnya mau tutup, udah malem, orangnya udah pada mau istirahat, “ kata suster membujuk Kiano, dikutip Banjarmasinpost.co.id dari YouTube Baim Paula, Senin (21/2/2022).

Ulah Baim pura-pura meninggalkan Kiano pulang buat si bocah gusar.

Berteriak kencang sambil terus bermain mobil-mobilan.

“Enggak no no no no no no, “ ujar Kiano.

