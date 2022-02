Jadwal Siaran Tes Pramusim di Sirkuit Jerez Hari Ini, Stoner Ungkap Kebaikan Rossi saat di MotoGP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming MotoGP 2022 seri perdana Moto2, Moto3 dan MotoGP 2022 yang disiarkan langsung via Live Streaming MNC Sports 2 serta Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada 6 Maret 2021 mendatang. Tes pramusim lanjutan di Sirkuit Jerez, Spanyol pada 22-24 Februari 2022.

Mantan pembalap MotoGP, Casey Stoner, mengungkapkan sisi positif dari persaingannya dengan Valentino Rossi.

Kiprah Valentino Rossi pada ajang balap MotoGP tak perlu diragukan lagi, di mana dia memiliki karier yang cukup panjang.

Sejak debut di kelas 125cc tahun 1996, Valentino Rossi telah menghabiskan waktu selama 26 musim berkompetisi di MotoGP.

Dengan karier yang cukup panjang membuat Valentino Rossi merasakan berbagai rivalitas melawan pembalap hebat.

Salah satu pembalap yang pernah menjadi rival The Doctor di kelas utama adalah Casey Stoner.

Nama Casey Stoner mulai melejit setelah dia mampu meraih gelar juara dunia pada musim 2007 lalu.