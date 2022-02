SEDANG BERLANGSUNG, PSM vs Persib di Liga 1 Live Indosiar, Cek Startibng XI, Bruno & Febri Cadangan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung Live Streaming PSM vs Persib di Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Selasa (22/2/2022). Siamk prediksi susunan pemain, kondisi tim dan head to head. Simak Starting XI kedua tim. Bruno Cantanhede dan Febri Hariyadi cadangan.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara PSM Makassar vs Persib Bandung via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Indosiar mulai jam 20.00 WIB dan saat ini sedang berlangsung. Mohammed Rashid main.

Prediksi Susunan Pemain, head to head dan Link Live Streaming PSM vs Persib disediakan di artikel ini. Laga bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar serta Live Streaming Vidio.com.

Pertandingan PSM Makassar vs Persib Bandung di Jadwal Liga 1 2021 di gfellar di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali namun dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts dalam kesempatan kali ini kembali hanya menurunkan satu striker, sama halnya ketika Maung Bandung menang telak 3-0 dari Persipura.

Robert Alberts mempercayakan lini depan Persib kepada David Da Silva, sementara nama Bruno Cantanhede menghiasi bangku cadangan.

Menariknya tidak ada nama Beckham Putra Nugraha line-up Persib Bandung menghadapi PSM Makassar.

Pahlawan Maung Bandung yang mencetak dua gol ke gawang Persipura itu harus absen pada pertandingan malam ini.

Begitu juga dengan Febri Hariyadi yang akan memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Robert Alberts menurunkan Ezra Walian, Frets Butuan, dan Erwin Ramdani di lini depan.