Jadwal Liga 1 Siaran Langsung Indosiar Hari Ini, Derby Jatim Persebaya vs Arema & Barito vs Persija

Jadwal Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Derby Jatim Persebaya vs Arema & Barito Putera vs Persija

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 pekan ke-27 dan tayang via Live Streaming Indosiar dan Siaran Langsung Indosiar hari ini, Rabu (23/2/2022). Ada laga Barito Putera vs Persija dan Derby Jatim Persebaya vs Arema FC.

Beberapa pertandingan menarik akan tersaji di Liga 1 2021-2022 pekan ke-27 kali ini. Sedangkan laga Persib vs Persela dan Bali United vs Persipura digelar besok dan bisa diakses via Live Streaming TV Online Indosiar dan OChannel dan Live Streaming vidio.com.

Siaran langsung di jadwal Liga 1 Pekan ke-27 akan dibuka Rabu (23/2/2022) sore dengan pertandingan antara Persita vs Madura United. Barito Putera vs Persija Jakarta dan Persebaya vs Arema FC digelar setelahnya. Belum diketahui laga mana tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar.

Setelahnya Kamis (24/2/2022) dilanjutkan laga PSIS vs Borneo FC, Persib vs Persela yang pasti tayang via Live Streaming Vidio.com.

Laga paling seru dan patut menjadi perhatian adalah Derby Jatim Persebaya Surabaya vs Arema FC.

Namun Persebaya lawan Arema FC dipastikan tidak akan diperkuat oleh beberapa pemain kunci kedua timnya.

Dilansir BolaSport.com Derby Jatim jilid kedua di Liga 1 musim ini antara Persebaya Surabaya lawan Arema FC bakal dilangsungkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Pada duel tersebut, kedua tim tidak akan menurunkan kekuatan penuhnya akibat suspensi kartu.

Arema FC tidak akan diperkuat striker terbaiknya musim ini, Carlos Fortes akibat akumulasi kartu kuning.

Absennya striker asal Portugal itu terjadi setelah kartu kuning kelima yang diterimanya lawan Madura United pada menit ke-78.