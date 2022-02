Misteri Persoalan Rumah Tangga Olla Ramlan dan Aufar Hutapea Dikuak, Sudah Berusaha Mempertahankan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Misteri masalah rumah tangga pasangan selebritis Olla Ramlan dengan Muhammad Aufar Hutapea akhirnya dibongkar ke publik.

Hikmah dari masalah rumah tangga ini, Olla Ramlan hanya berkata bahwa keduanya saling intropeksi diri.

Artis kelahiran Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel ini membawa kabar mengejutkan perihal rumah tangganya bersama Muhammad Aufar Hutapea.

Olla Ramlan mengakui pernikahannya itu sedang dalam masalah.

"Ya selayaknya suami istri, pasti ada up and down.

Ya sekarang jalanin saja," ucap Olla Ramlan dilansir dari YouTube Star story, Rabu (23/2/2022).

Olla Ramlan sendiri juga tak menyebut masalah apa yang tengah ia hadapi bersama sang suami.

Artis cantik itu hanya berkata bahwa keduanya saling intropeksi diri.

"Ya masing-masing dari kami introspeksi," jelas Olla Ramlan.

Sebenarnya, Olla juga belum berani berspekulasi tentang rumah tangganya dengan Aufar Hutapea.