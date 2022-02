Gemetar Tiap Bertemu Luna Maya, Andhika Pratama Buat Pengakuan: Imajinasi Para Laki-laki

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Andhika Pratama mengaku gemetar setiap kali bertemu Luna Maya. Suami Ussy Sulistiawaty itu sampai membuat pengakuan.

Memang, pesona Luna Maya memang tiada duanya. Wajar jika memikat banyak pria.

Mantan kekasih Ariel NOSH yang blasteran Indonesia-Austria itu mempunyai paras cantik dan mempesona.

Pastinya, siapapun pasti akan kesengsem saat bertemu langsung dengan Luna Maya yang selalu berpenampilan memukau.

Kaum lelaki pun pasti sudah mabuk kepayang jika dekat dengan Luna Maya.

Deretan lelaki pun pernah luluh hatinya karena pesona Luna Maya, sebut saja seperti Ariel NOAH hingga konglomerat Reino Barack.

Tak hanya itu, pesona menawan Luna Maya ternyata mampu bikin seorang Andhika Pratama gemeteran. Ada apa gerangan?

Dalam video yang tayang pada Youtube Luna Maya, Senin (21/2/2022), Andhika Pratama menguak fakta tersebut ketika ditanya oleh Luna Maya.

"Yes or no, ngomongin gemeter, lu setiap kali ketemu gue emang gemeter?" tanya Luna Maya.

Tanpa basa-basi, Andhika Pratama tegas mengakui dirinya gemetar saat bertemu Luna Maya.