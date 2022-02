Beda Sikap Celine Evangelista pada Bubah dan Rulyabii yang Pepetnya, Janda Stefan Willian: Love You

BANJARMASINPOST.CO.ID - Semenjak resmi menjanda, aktris Celine Evangelista masih belum mencari pengganti Stefan William.

Padahal ada beberapa pria tampan yang menyukai aktris blasteran Italia dan Indonesia tersebut seperti presenter Rulyabii Margana dan make up artist ternama Bubah Alfian.

Belakangan, status Celine Evangelista dan Bubah Alfian malah menjadi sorotan netizen sebab menyebut-nyebut soal rencana balikan.

Netizen jadi menduga keduanya pernah berpacaran namun hal itu tak diketahui pasti sebab tak ada pernyataan sikap dari keduanya.

Di sisi lain, ada Rulyabii Margana, presenter yang berstatus duda keren itu juga dijodoh-jodohkan dengan Celine Evangelista.

Namun, intip perbedaan perlakuan Celine Evangelista terhadap Bubah Alfian dan Rulyabii Margana yang memepetnya.

Dipantau Banjarmasinpost.co.id dalam postingan instagram @bubahalfian yang mengunggah foto mesranya dengan Celine Evangelista.

“Love doesn't erase the past, but it makes the future different.. ya kan @celine_evangelistal, “ ujar Bubah Alfian dalam caption.

Postingan Bubah mendapatkan balasan manis dari Celine.

“Loveeee you (emoji hati), “ balas Celine Evangelista.

