LINK Nonton Online Live Streaming Persija vs Persib di Liga 1 Malam Ini Jam 20.30 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan nonton online Live Streaming Persija vs Persib di jadwal Liga 1 penutup Pekan 28, Selasa (1/3/2022) malam ini via Live Streaming Vidio.com dan via Siaran Langsung Indosiar. Simak prediksi susunan pemain, kabar tim dan head to head.

Siaran Langsung Liga 1 malam ini antara Persija Jakarta vs Persib Bandung bisa juga ditonton via Live Streaming Vidio.com mulai jam 20.30 WIB.

Prediksi Susunan Pemain, Head to head dan Link Live Streaming Persija vs Persib di laga Liga 1 2021-2022 ada diartike ini. Laga bisa diakses via Live Streaming Vidio.com dan via Siaran Langsung Indosiar serta Live Streaming Indosiar.

Pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung di Jadwa Siaran langsung Liga 1 digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Laga Persija Jakarta kontra Persib Bandung biasa disebut El Clasico-nya Indonesia.

Selain itu laga tersebut menarik perhatian lebih dari kedua belah pihak suporter, yaitu The Jakmania maupun Bobotoh.

Pelatih Persija Jakarta, Sudirman, sadar bahwa pertandingan melawan Persib Bandung akan diwarnai berbagai drama.

Untuk itu, Sudirman berpesan kepada para suporter untuk menjaga nama baik masing-masing klub.

"Ya memang pertandingan besok adalah pertandingan yang boleh dibilang derbi Indonesia ya," kata Sudirman.

"Pertandingan yang selalu penuh dengan ambisi-ambisi, penuh dengan drama-drama, kadang-kadang seperti itu."