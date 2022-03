Sikap Irwan Mussry Ke Harjono Sigit yang Bikin Maia Estianty Kagum, Vina Panduwinata Bereaksi Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Irwan Mussry terbang ke Surabaya bersama Maia Estianty

dalam rangka sowan dengan mertuanya, Harjono Sigit.

Satu sikap Irwan Mussry kepada Harjono Sigit tersebut bikin Maia Estianty kagum sehingga memuji suaminya.

Irwan Mussry mengajak Maia Estianty menyambangi kampung halaman orangtua Maia Estianty di Surabaya.

Momen pertemuan tersebut dibagikan melalui instagram @irwanmussry pada Senin(28/2/2022).

"The highlight of the day: a surprise visit to see my father-in-law @harjonosigit in between a heavy and busy schedule. Again, thank you to my lovely wife @maiaestiantyreal for being here with me on this trip!, " ujar Irwan Mussry dalam caption, dikutip Banjarmasinpost.co.id dari IG @irwanmussry, Selasa (1/3/2022).

Sebagai pengusaha tentu jadwal kerja Irwan Mussry terbilang padat namun ditengah-tengah kesibukannya sang konglomerat tetap berusaha menengok mertuanya.

Kunjungan tersebut menjadi kejutan istimewa dari Irwan Mussry untuk Harjono Sigit.

Lantaran merasa diperlakukan istimewa oleh Irwan Mussry, musisi Maia Estianty pun memberikan pujian pada sang suami.

Tak pelak, Maia Estianty menyatakan bila Irwan Mussry merupakan suami terbaiknya.

Hal itu diungkapkan oleh Maia melalui kolom komentar postingan instagram terbaru Irwan.