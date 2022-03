Susi Latifah Sang Baby Sitter Didoakan Langgeng Bersama Mantan Suami Mawar AFI, Pamer Gendong Istri

BANJARMASINPOST.CO.ID- Susi Latifah sang Baby Sitter dari anak-anak Mawar AFI dan kini menjadi suami dari Steno Ricardo Gaus eks suami Mawar, mendapat dukungan dari seseorang.

Di tengah hujatan sebagai pelakor, Susi istri baru Steno Ricardo mendadak dapat dukungan dari seseorang.

Bahkan seseorang tersebut blak-blakan mendoakan pernikahan Susi sang mantan baby sitter anak Mawar AFI langgeng bersama Steno Ricardo.

Ia pun berdoa agar rumah tangga Susi dan Steno Ricardo selalu diliputi kebahagiaan.

Sontak sosok yang mendadak menyemangati mantan baby sitter Mawar AFI ini langsung jadi sorotan warganet lainnya.

Sosok tersebut ternyata memiliki akun Instagram bernama @velaryvelar.

Ia memberikan semangat kepada Susi dengan memposting foto istri baru Steno Ricardo tersebut pada akun Instagram pribadinya.

Pada postingan tersebut ia memberi caption bertuliskan bahasa Inggris.

"I only pray for my family that you will last forever dear (Aku hanya berdoa untuk keluargaku semoga kamu langgeng sayang)," tulis pemilik akun tersebut

Melihat sang pemilik akun menuliskan kata-kata tersebut dalam bahasa Inggris, warganet pun seketika menghujat pemilik akun itu juga.