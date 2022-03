Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan Ini, Barito Putera vs Arema FC, Persib vs Persiraja, Persija?

Jadwal Liga 1 2021-2022 mulai Sabtu (5/3/2022) hingga Senin (7/3) via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Ada Persik Kediri vs Madura United, Barito Putera vs Arema FC, Persib vs Persiraja, PSM vs PSIS, Persita vs Persebaya, Bali United vs Persija dan Bhayangkara FC vs PSS dan lainnya.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga 1 2021-2022 mulai Sabtu (5/3/2022) hingga Senin (7/3) via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Ada Persik Kediri vs Madura United, Barito Putera vs Arema FC, Persib vs Persiraja, PSM vs PSIS, Persita vs Persebaya, Bali United vs Persija dan Bhayangkara FC vs PSS Sleman.

Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan 29 ini tidak semuanya tayang via Siaran Langsung Indosiar. Beberapa laga tim besar ditayangkan di TV nasional itu seperti Persik Kediri vs Madura United, Barito Putera vs Arema FC, Persib vs Persiraja, PSM vs PSIS, Persita vs Persebaya, Bali United vs Persija dan Bhayangkara FC vs PSS Sleman.

Jadwal Liga 1 dan lainnya selain tayang via Siaran langsung Indosiar juga siaran langsung Ochannel ada laga Boorneo FC vs Persela dan via Live Streaming Vidio ada Persikabo vs Persipura.

Selengkapnmya Jadwal Siaran Langsung Liga 1 setelah artikel ini.

Baca juga: Peluang Arema, Persebaya & Persib Juara Liga 1, Singo Edan Bisa Terjegal saat Kontra Bali United

Baca juga: Jadwal Siaran Liga 1 Pekan Ini Siaran Langsung Indosiar, Persib vs Persiraja & Barito vs Arema

Laga menarik Persib Bandung bakal menghadapi Persiraja Banda Aceh pada laga pekan ke-29 Liga 1 2021-2022, Sabtu besok..

Beckham Putra Nugraha dipastikan absen saat Persib Bandung bertemu tim paling buncit di klasemen liga 1 2021-2022 itu.

Beckham terpaksa absen setelah mendapat kartu kuning kelima di laga kontra Persija Jakarta di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali, 1 Maret 2022 lalu.

Pada laga ini, Beckham mendapat kartu kuning pada menit ke-18. Sebelumnya, ia juga dapat kartu kuning saat laga Persib Vandung kontra PSIS Semarang.

Pemain bermomor punggung 7 tersebut juga sempat menjalani hukuman akumulasi kartu saat laga kontra Persik Kediri.

Itu menjadi hukuman larangan bermain pertama Beckham bersama skuad Pangeran Biru.