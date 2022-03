LIVE Streaming TV Online Liverpool vs West Ham Liga Inggris Jam 00.30 WIB, Tak Siaran Langsung SCTV

Link Live Streaming Liverpool vs West Ham di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV, Live Streaming TV Online & tak Siaran Langsung SCTV. Mo Salah main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Liverpool vs West Ham di Liga Inggris, Minggu (6/3/2022) Tak Siaran Langsung SCTV namun bisa Live Streaming Mola TV. Mo Salah main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Liverpool vs West Ham via Live Streaming TV Online Mola TV mulai pukul 00.30 WIB bukan via Live Streaming SCTV.

Karena tak Siaran Langsung SCTV, link Live Streaming Liverpool vs West Ham di Liga Inggris ini sudah disediakan di artikel ini melalui Live Streaming Mola TV. Cek prediksi Line Up, Mo Salah main.

Laga Liverpool vs West Ham di jadwal Siaran Langsung Liga Inggris dan tayang via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bukan via Live Streaming SCTV.

Pada pertemuan perdana di Liga Inggris 2021/2022, West Ham mengungguli Liverpool 3-2. Namun, kini kondisi terbaru masing-masing kubu cukup kontras.

The Reds baru saja menang 2-1 atas Norwich City di ronde 5 FA Cup, sebaliknya West Ham tumbang 3-1 kala melawat ke markas Southampton di ajang yang sama.

Motivasi Liverpool jelas menyusul Manchester City di pucuk klasemen Liga Inggris. The Reds di pos runner-up, hanya berjarak 6 poin saja dan punya sisa 1 laga.

Kendati begitu, misi mengejar The Citizens tak akan mudah karena West Ham juga sedang berupaya bangkit dari kekalahan di FA Cup.

The Hammers yang menempati tangga ke-5 klasemen Premier League, tak terkalahkan dalam 4 duel Liga Inggris terbaru dengan rincian 2 seri dan 2 menang.

Apabila bisa mencuri poin penuh di Anfield, anak asuh David Moyes punya kans menggusur MU di peringkat 4.