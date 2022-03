Jam Tayang MotoGP Qatar 2022 Live Trans7 Hari Ini, Quartararo Frustasi Akibat Stang, Marquez Pole 3

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Race pembuka MotoGP bertajuk MotoGP Qatar 2022 hari ini, Minggu (6/3/2022) mulai Moto2, Moto3 dan MotoGP 2022 yang disiarkan via Live Streaming Trans7 dan siaran langsung Trans7 maupun live streaming Usee TV Vision plus.

Siaran Langsung MotoGP 2022, Moto2 dan Moto 3 via Live Streaming MotoGP 2022 di Qatar adalah rangkaian Jadwal MotoGP 2022 yang bisa diakses via Live Streaming TV Online Vision Plus dan via Siaran Langsung Trans7.

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP 2022 sudah dimulai sesi Free Practice di Jumat (4/3/2022) mulai dan akan berlangsung Race via Live Streaming Trans 7 dan Live Streaming UseeTV Vision plus malam ini jam 22.00 WIB.

Jadwal Live Streaming MotoGP Qatar 2022 via Siaran Langsung Trans 7 dan Link via Live Streaming TV Online di Live Streaming Vision Plus ada diartikel ini.

Seri MotoGP Qatar 2022 akan tersaji di Sirkuit Losail, di mana balapan kelas premier dimulai menyaksikan aksi Marc Marquez dkk berlomba.

Meski menyelesaikan hari pertama MotoGP Qatar di 10 besar, juara dunia Fabio Quartararo kesulitan untuk menemukan batas, terlebih dengan masalah aneh pada stang motor.

Juara dunia MotoGP Fabio Quartararo dibuat frustrasi setelah tidak dapat memaksimalkan potensi Yamaha YZR-M1 miliknya pada hari pertama MotoGP Qatar.

Setelah kehilangan sepuluh besar selama FP1, Quartararo akhirnya mampu menyelinap tempat Q2 sementara berkat tempat kedelapan di FP2.

Namun, pemenang balapan enam kali pada tahun 2021 tidak dapat menemukan cara untuk 'nyaman di satu balapan lap', sebuah area yang begitu sering menjadi kekuatan sejak bergabung di MotoGP pada 2019.

Masalah stang yang terjadi saat melakukan salah satu upaya time-attack juga sama sekali tidak membantunya.