Jadwal liga 1 Pekan 30 Live Indosiar : Arema FC vs Persib, Persebaya vs Persik, Persija vs Borneo FC

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal Liga 1 pekan 30 yang akan dimulai Rabu-Sabtu (9-12/3/2022). Diantaranya ada Bigmatch Arema FC vs Persib Bandung, Madura united vs Barito Putera, Persebaya vs Persik, Persija vs Borneo FC ditutup PSIS vs Bhayangkara FC.

Sejumlah pertandingan Liga 1 2021-2022 akan Siaran langsung Indosiar dan seluruhnya bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Satu laga lain Madura United vs Barito Putera yang Siaran langsung Ochannel.

Jadwal Siaran Langsung Liga 1 lebih lengkap ada setelah artikel ini.

Baca juga: LINK Streaming Bhayangkara FC vs PSS Sleman Jam 20.45 WIB

Baca juga: Laga Sempat Dihentikan, Persib Bandung Tempel Puncak Klasemen Liga 1 Usai Menang 3-1

Salah satu laga besar pekan ini adalah Arema FC yang akan menjamu Persib Bandung.

Laga lanjutyan Liga 1 2021-2022 pekan 30 ini bakal tersaji di Stadion Gusti Ngurah Rai, Rabu (9/3/2022) malam WIB.

Laga ini merupakan salah satu kunci untuk terus kampanye memastikan gelar juara Liga 1.

Persib Bandung tidak ada salahnya jumawa setelah mengantongi deretan modal apik untuk menantang Arema FC.

Duel tim calon juara ini diprediksi berlangsung panas nan sengit, mengingat adu gengsi dan rivalitas yang dimiliki.

Sorotan diberikan kepada kedua tim yang sama-sama mengemas raihan positif pada pekan 29.