Jadwal All England 2022 Live RCTI +, Marcus/Kevin, Anthony Ginting & Ahsan/Hendra Siap Beraksi

Jadwal All England 2022 via Live Streaming RCTI +, Ada Marcus/Kevin, Anthony Ginting, Ahsan/Hendra

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal All England 2022 diselenggarakan pada Rabu (16/3/2022) hingga Minggu (20/3/2022) di Birmingham, Inggris. Ada Marcus/Kevin, Anthony Ginting, Ahsan/Hendra dll.

Indonesia berkekuatan penuh dengan menampilkan sederet pebulutangkis utama dalam turnamen badminton berhadiah total 990.000 dolar AS (sekitar Rp14 miliar) tersebut dan berharap kembali merengkuh juara usai absen pada edisi sebelumnya. Live Streaming All England 2022 bisa diakses via Live Streaming RCTI +, Vision +, serta Siaran Langsung MNC TV.

Skuad Tim Indonesia sudah berangkat menuju Inggris sejak Jumat (11/3/2022), beberapa hari sebelum Jadwal All England 2022 digelar. Rombongan berjumlah total 23 orang termasuk pemain dan offisial tim. Termasuk Marcus/Kevin, Anthony Ginting, Ahsan/Hendra.

Pada bagian ganda putra, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo menjadi andalan utama. Selain itu, juga masih terdapat pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Link Live Streaming All England 2022 bisa diakses via Live Streaming RCTI +, Vision +, serta Siaran Langsung MNC TV.

Untuk tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting tampil beserta Jonatan Christie. Anthony dan Jonatan akan langsung bergabung setelah bermain di Jerman Open 2022.

Pun demikian dengan ganda campuran yang bertumpu pada Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.

"Malam ini tim bulutangkis Indonesia berangkat menuju ke Birmingham untuk bertanding pada turnamen All England. Kami berangkat dengan kekuatan terbaik. Seluruh pemain terkuat yang kita miliki, kita kirim ke All England," ucap Rionny Mainaky, manajer tim, seperti dilaporkan laman resmi PBSI.

Di ajang All England edisi tahun lalu, Indonesia tidak bisa tampil karena terkait kasus COVID-19. Pihak panitia menganggap terdapat kontak erat dengan salah satu penumbang pesawat yang terinfeksi virus dalam perjalanan menuju Inggris.

Alhasil, tim Merah Putih gagal bertanding dalam hajatan tersebut.

Kini, skuad Indonesia disebutkan sudah fokus menyongsong turnamen yang digeber sejak 1899 itu dan bersiap menggapai juara lagi.