Kelakuan Anak Reza Artamevia Bareng Keanu Picu Angelina Sondakh Ucap Istighfar, Aaliyah: Ngejaga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah artis Reza Artamevia, kini giliran Angelina Sondakh yang menghabiskan waktu bersama ketiga anak mendiang Adjie Massaid.

Diketahui, selain Keanu Massaid, almarhum Adjie Massaid juga memiliki dua putri yakni Aaliyah Massaid dan Zahwa Resi Massaid.

Kedua putri Adjie Massaid itu merupakan anak dari hasil pernikahan terdahulunya bersama dengan Reza Artamevia.

Meski kini sang ayah sudah meninggal dunia, kedua putri Adjie dan Reza masih begitu dekat dengan Angelina Sondakh.

Baca juga: Uang Bulanan Sule untuk Adzam Seusai Sepakat Cerai dari Nathalie Terkuak, Ayah Putri Delina Pisah

Baca juga: Satu Kalimat Ruben Onsu Sebelum Tinggalkan Sarwendah dan Betrand Peto untuk Berobat Bikin Haru Fans

Hal ini terbukti dari masih seringnya mantan Putri Indonesia tersebut menghabiskan waktu dengan Aaliyah dan Zahwa bak putri kandung sendiri.

Seperti yang tampak lewat unggahan stori di akun instagram @angelinasondakh09, Selasa (19/7/2022).

Dalam unggahan tersebut terlihat Angelina Sondakh sedang makan bersama dengan Keanu, Aaliyah, dan Zahwa.

Pertemuannya dengan kedua putri Adjie Massaid tersebut bahkan disambut girang oleh Aaliyah dan Zahwa.

“Catching her up with decade,” tulis Zahwa.

Sementara Aaliyah tampak asik mengabadikan momen kebersamaan mereka dengan menangkap beberapa foto kedekatan Zahwa dan Angie juga Keanu.

Baca juga: Intip Pabrik Uang Dimas Ahmad si Artis Binaan Raffi Ahmad dan Nagita Kala Mencuat Isu Bangkrut

Baca juga: Calon Kakak Tiri Bilqis Ayu Ting Ting, Ini Sosok Ezzar yang Wajahnya Mirip Sahrul Gunawan Muda