Perlakuan Reza Artamevia pada Ibu Angelina Sondakh Terekam, Ucap Ini ke Mertua Adjie Massaid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hubungannya dengan artis Angelina Sondakh kian membaik, Reza Artamevia tunjukan perhatian pada ibu mertua mendiang Adjie Massaid.

Ibu Zahwa Massaid dan Aaliyah Massaid itu bahkan memiliki panggilan khusus yang ditunjukannya pada ibunda Angie.

Ya memang selepas keluar dari penjara, Angelina Sondakh kembali menjalin silaturahmi dengan Reza Artamevia, mantan istri Almarhum Adjie Massaid.

Keduanya tampak menyempatkan diri untuk saling bertemu dan secara bergantian menghabiskan waktu dengan ketiga anak Adjie.

Bukan hanya kian dekat dengan Angelina Sondakh, Reza Artamevia juga menaruh perhatian pada keluarga Angie terutama kedua orantuanya Lucky Sondakh dan Sjul Kartika Dotulong.

Seperti yang tampak kala Angie merayakan ulang tahun sang ibu untuk pertama kalinya usai mendekam di penjara selama kurang lebih 10 tahun.

Terlihat lewat unggahan foto di akun instagram pribadinya, Sabtu (30/7/2022) Angie menunjukan momen kala ia menberikan kejutan dengan membawakan kue ulang tahun untuk Sjul bersama Keanu dan Lucky Sondakh.

“Thre is no true love in this world but parent’s love, they never think to take advantages of you, they love you unconditionally and they will never betray (Tidak ada cinta yang sesungguhnya di dunia ini selain cinta orangtua, mereka tidak pernah berpikir untuk mengambil keuntungan darimu, mereka mencintaimu apa adanya dan tidak akan pernah mengabaikanmu),” tulis Angie.

Kejutan sederhana yang diberikan Angie di hari ulang tahun ibunya itu lantas memancing reaksi dari Reza Artamevia.

Pelantun lagu Berharap Tak Berpisah itu pun ikut memberikan ucapan pada Sjul yang dipanggilnya dengan sebutan oma.

