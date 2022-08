Aaliyah Massaid Dituding Jadi Sebab Tubuh Kurus Angelina Sondakh, Buka Perilaku Putri Reza Artamevia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Makin dekat dengan Aaliyah Massaid, Angelina Sondakh justru ungkap perilaku putri Almarhum Adjie Massaid dan Reza Artamevia tersebut.

Bahkan lantaran ulahnya, Aaliyah dituding sebagai salah satu penyebab tubuh Angie terlihat kurus.

Usai keluar dari penjara, Angelina Sondakh yang kini mulai kembali aktif di dunia hiburan memang terlihat mulai menjalin silaturahmi dengan keluarga Reza Artamevia.

Secara bergantian keduanya ikut berperan membesarkan ketiga anak mendiang Adjie yakni Aaliyah Massaid, Zahwa Massaid, dan juga Keanu Jabbar Massaid.

Baca juga: Terang Benerang, Penyebab Arya Saloka Delete Foto Putri Anne di IG Pribadi, Update Segala Macamlah

Baca juga: Foto Cut Syifa Jadi Pengantin Jadi Sorotan, Diperistri Vicky Kalea di Sinetron Love Story The Series

Namun siapa sangka lantran kedekatannya tersebut, Aaliyah Massaid justru memberikan dampak yang cukup besar pada Angie.

Pasalnya diakui Angelina Sondakh, lantaran putri sambungnya tersebut kini ia berhasil menjaga bobot tubuhnya meski sudah menginjak usia 44 tahun.

Hal ini bermula saat Angie memamerkan penampilannya mengenakan setelan kebaya lewat akun instagram miliknya, Selasa (2/8/2022).

“The beauty of life indeed is in the way you give thanks

Allah SWT tidak akan pernah memberikanmu beban yang tidak bisa engkau pikul,

Besarkan rasa syukur dan kecil rasa tak puas,