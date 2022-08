Kalselpedia - Prof Dr Hj Atiek Winarti, M Pd, M Sc, Guru Besar Ilmu Pendidikan Kimia ULM

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Prof Dr Hj Atiek Winarti, M Pd, M Sc, Guru Besar bidang Ilmu Pendidikan Kimia, Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Lahir di Banjarmasin, 26 September 1969, Prof Dr Hj Atiek Winarti, M Pd, M Sc pernah mengenyam pendidikan Sekolah Dasar Kristen Banjarmasin pada 1981.

Lalu 1984 SMP Neger 1 Banjarmasin, 1987 SMA Negeri 2 Banjarmasin, 1992 Sarjana Program Studi Pendidikan Kimia FKIP ULM, dan 1999 Program Pascasarjana Magister Pendidikan Kimia Universitas Negeri Malang.

Berlanjut pasa tahun 2009 Master of Science, Program Educational Effectiveness and Instructional Design, University of Groningen, Groningen Belanda, dan 2015 Program Pascasarjana Doktor Bidang Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya.

Pada tahun 2017 Prof Dr Hj Atiek Winarti, M Pd, M Sc menerbitkan buku berjudul Strategi Belajar Mengajar Kimia. Deep Publishing. (HAKI NomorEC00201900547, No pencatatan 000131392).

2021 Belajar Cerdas Kimia. Madani Intrans Publishing. (HAKI No EC00202129884, No Pencatatan 000257335).

2021 Strategi Pembelajaran Kimia: Pembelajaran Transformatif Berbasis Gaya Belajar. Deep Publishing. (HAKI Nomor EC00202163682, No Pencatatan 000286997).

2021 Inovasi Pembelajaran Kimia: Transformatif Learning Berbasis Gaya Belajar. Deep Publishing. (HAKI Nomor EC00201900159, No Pencatatan 000130801).

"Integrasi konsep kecerdasan majemuk yang membebaskan peserta didik untuk memilih kegiatan belajar yang sesuai dengan karakteristiknya, ke dalam pembelajaran yang menerapkan transformatif learning ini membuat suasana belajar untuk menumbuhkan sikap sikap positif ini terasa lebih menyenangkan bagi peserta didik. Pembelajaran sepert ini dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran inovatif untuk membangun sikap-sikap positif yang diperlukan dalam menghadapi era disrupsi," disampaikan dalam orasi ilmiah dengan judul "Pembelajaran Transformatif Berbasis Kecerdasan Majemuk dalam Pembelajaran Kimia di Era Disrupsi" pada pengukuhan Guru Besar ULM 23 Juni 2022 lalu.

Publikasi Jurnal Terbaru (per Desember 2021)