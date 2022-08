Live Indosiar! Jadwal Liga 1 Pekan-5, PSS vs Persib, PSM vs Arema FC, RANS vs Persija dan Persebaya

Jadwal Liga 1 Pekan ke-5 ada PSS Sleman vs Persib Bandung, Borneo FC vs Persebaya, PSM vs Arema FC dan RANS vs Persija Siaran Langsung Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 Pekan ke-5 ada beberapa laga menarik, PSS Sleman vs Persib Bandung dan RANS Nusantara FC vs Persija Jakarta.

Selain PSS vs Persib laga yang tayang melalui Siaran Langsung juga mempertandingkan PSIS vs Persik, Borneo FC vs Persebaya, PSM vs Arema FC dan RANS vs Persija.

Selain Live Indosiar, laga Liga 1 2022/2023 juga bisa disaksikan via Live Streaming TV Online Vidio.

Untuk mengetahui pertandingan klub lain Jadwal Liga 1 lebih lengkap ada setelah artikel ini.

Jelang laga PSS Sleman vs Persib,

Pelatih sementara Persib Bandung, Budiman memberikan libur satu hari untuk tim asuhannya.

Setelah menjalani latihan pemulihan di Stadion Persib Bandung, Minggu 14 Agustus 2022 kemarin pagi, tim pelatih memutuskan untuk memberikan waktu rehat agar kondisi semua pemain tetap prima.

“Kami memberikan waktu istirahat satu hari. Besok kami akan kembali berlatih bersama lagi,” kata Budiman, Senin kemarin dilansir dari akun resmi klub.

Ia berharap, Achmad Jufriyanto dan kawan-kawan mampu memaksimalkan libur latihan bersama yang diberikan oleh tim pelatih.

Sebab, pemain akan mendapatkan menu latihan dua kali sehari pada esok hari.

Pangeran Biru akan menjalani perjalanan ke Sleman, Yogyakarta.