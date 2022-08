Prediksi & Link Streaming Arema vs RANS Liga 1 di TV Online Indosiar dan Vidio.com Mulai 15.30 WIB

SURYA/PURWANTO

Laga babak 8 besar Piala Presiden 2022 Arema FC vs Barito Putera di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (2/7/2022). Prediksi susunan pemain dan Live Streaming Arema vs RANS di Jadwal Liga 1 pekan ke-6 via Live Streaming TV Online. SURYA/PURWANTO