Jadwal Jam Tayang Siaran Liga 1 Live Indosiar: PSS vs Persebaya, Arema vs Persija, PSM vs Persib dll

Persib.co.id

Laga PSM vs Persib di Liga 1 2021/2022, Selasa, 22 Februari 2022. Jadwal siaran langsung bola pekan 7 Liga 1 2022 di Indosiar akan diwarnai oleh sejumlah pertandingan menarik seperti PSS vs Persebaya, Arema vs Persija, PSM vs Persib Bandung dll.