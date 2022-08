Isi Surat Herjunot Ali Buat Luna Maya Senyum, Tunjukan Sikap Romantis ke Mantan Kekasih Ariel NOAH

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat dikabarkan dekat, Artis sekaligus model Luna Maya dapat perlakuan spesial dari aktor Herjunot Ali.

Lawan Main Luna dalam film Suzzana tersebut tampak mengirimkan sebuket bunga pada mantan kekasih Ariel NOAH di hari spesialnya.

Tak hanya bunga, Herjunot Ali juga meninggalkan sepucuk surat yang membuat Luna Maya sumringah.

Ya, pada Sabtu (27/8/2022) kemarin Luna Maya tengah berbahagia merayakan ulang tahun ke-39 tahun.

Ucapan serta doa pun mengalir deras untuk wanita berdarah Bali tersebut salah satunya dari sang lawan main yakni Herjunot Ali.

Sejak dipasangkan dalam film Suzzana Beranak Dalam Kubur, Luna dan Herjunot sempat ramai dijodohkan lantaran netizen.

Keduanya dinilai serasi dan masih sama - sama menyandang status lajang diusia yang sudah cukup matang.

Lama tak tersorot, perbuatan Herjunot Ali di hari spesial Luna Maya pun membuat keduanya kembali menjadi perbincangan.

Pasalnya dilansir melalui unggahan story di akun instagram pribadinya, Minggu (28/8/2022) Luna terlihat menunjukan bunga kiriman dari Herjunot Ali.

“Happy birthday, godspeed with all of your future endeavors, enjoy life, and keep on grinding,” tulis Herjunot.

