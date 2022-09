Blunder Transfer Persib Bandung, Diprediksi The Next Ardi Idrus, Eh Malah Cadangan Tetap 2 Pelatih

BANJARMASINPOST.CO.ID - Usai ditinggal Ardi Idrus yang hengkang, Persib Bandung langsung menemukan penggantinya, David Rumakiek.

Namun hingga pekan ke 10, mantan pemain Persipura Jayapura ini justru belum bisa menunjukan kemampuan terbaiknya.

Bahkan David Rumakiek belum sekalipun dipercaya tampil di liga 1 2022/2023 sebagai bek kiri Persib Bandung.

Sebelumnya Persib Bandung resmi memperkenalkan rekrutan keempat mereka di bursa transfer Liga 1 ini.

Pangeran Biru, julukan Persib Bandung, sukses mendapatkan jasa David Rumakiek dari Persipura Jayapura pada Minggu (17/4/2022) pagi WIB.

"Satu lagi sinar dari timur yang tak akan padam di barat. It's official now! Wilujeng Sumping David Rumakiek," tulis Persib melalui akun Twittter resmi mereka.

David Rumakiek didatangkan untuk mengisi posisi lini belakang, tepatnya diplot sebagai suksesor Ardi Idrus, yang memutuskan tidak melanjutkan kariernya bersama Persib.

Pemain kelahiran 18 Juli 1999 ini adalah pemain kidal yang memang biasa beroperasi di sektor kiri pertahanan.

Musim lalu, David mencatakan 18 penampilan bersama Perspura Jayapura di Liga 1 2021-2022.

Namun sejak Robert Alberts hingga Luis Milla, David Rumakiek belum mendapat kepercayaan tampil.