Jadwal Jam Tayang Bola Liga 1 2022 Siaran Indosiar Dipanaskan Persib vs Persija & Arema vs Persebaya

Ilustrasi - Panasnya pertandingan Persib vs Persija saat di ajang Liga 1 2018 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal jam siaran langsung bola Liga 1 2022 pekan 11, dimana ada big match Persib vs Persija, Arema FC vs Persebaya, Persis vs PSM dan serta lainnya yang akan tersaji.

Jadwal siaran langsung Indosiar Liga 1 pekan 11 baru dimulai pada 29 September 2022 mendatang.

Hal ini disebabkan adanya laga FIFA Match Day dalam dua pekan ke depan..

Laga yang jadi sorotan di Liga 1 pekan 11 adalah pertemuan Persib vs Persija.

Polisi bertindak tegas dalam menyambut pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta pada pekan 11 Liga 1 2022 mendatang.

Polisi melarang suporter Persija Jakarta, The Jakmania mendukung Macan Kemayoran di stadion saat melakoni laga tandang melawan Persib Bandung.

Duel Persib Bandung kontra Persija Jakarta akan digelar pada pekan ke-11 Liga 1 2022/2023 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Minggu (2/10/2022).

Kepastian The Jakmania tidak bisa hadir di Stadion GBLA diumumkan secara resmi oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo.

Dilansir dari Tribun Jabar, Ibrahim Tompo mengatakan The Jakmania tidak akan bisa membeli tiket pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta.

Larangan The Jakmania untuk tidak datang ke Stadion GBLA hasil kesepakatan antara Polda Jabar dengan Panpel Persib Bandung.