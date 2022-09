Adegan Mesra Ariel NOAH dan Bunga Citra Lestari Kembali Viral, BCL: I Need You

BANJARMASINPOST.CO.ID - Video adegan mesra antara musisi Ariel NOAH dan Bunga Citra Lestari alias BCL kembali bikin heboh.

Adanya video itu muncul dalam sebuat postingan TikTok yang diunggah Sabtu 24 September 2022. Ariel NOAH dan BCL terekam berdansa.

Dansa itu terjadi di sebuah panggung. Ini sebenarnya momen pada Juni 2022 lalu.

Kala itu keduanya hadir di Konser Now Playing Festival 2022 yang digelar Sabtu (11/6/2022) malam, di Cimahi,Bandung itu.

Tak hanya mereka, ada 11 bintang tamu lainnya seperti Fiersa Besari, Kunto Aji,Gangga, Denny Caknan, Weird Genius, Panturas, Vierratale, Stevan Pasaribu hingga Prince Husein yang juga turut memeriahkan konser tersebut.

Unggahan video momen romantis Bunga Citra Lestari dansa bareng dengan mantan kekasih Luna Maya itu viral di media sosial.

Dalam video singkat itu memperlihatkan Bunga Citra Lestari dan Ariel NOAH tengah duet di atas panggung.

Mereka berdua juga tak sungkan memamerkan kemesraan di hadapan penonton dengan menari hingga berdansa.

Layaknya pasangan kekasih, mereka berdua nampak menghiraukan teriakan penonton dan terus berdansa.

Kemudian Ariel Noah memberikan kalimat gombalan menggunakan kalimat bahasa Inggris, "You need you".

