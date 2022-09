Pemicu Maia Estianty Kurang Tidur Kala Liburan dengan Irwan Mussry, Ayah Sambung El Rumi Ajak Ini

Maia Estianty dan Irwan Mussry. Musisi Mai Estianty tengah berada di Italia dalam rangka menemani Irwan Mussry, suami tercintanya. Dalam liburan kali ini, ibunda Al El Dul berbagi kisah dirinya tidak tidur dengan waktu yang normal yaitu 8 jam per hari.

Dalam liburan kali ini, ibunda Al El Dul berbagi kisah dirinya tidak tidur dengan waktu yang normal yaitu 8 jam per hari.

Pemicunya karena ayah sambung El Rumi ini mengajaknya tour driving selama 5 hari ke 5 kota dari pagi hingga malam hari.

Melelahkan namun sekaligus membahagaikan bagi Maia Estianty karena selalu diajak mencoba pengalaman baru oleh sang suami.

Hal tersebut diketahui dari unggahan instagram pribadi Maia Estianty, @maiaestiantyreal baru-baru ini.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram tersebut, Minggu (25/9/2022), Maia Estianty bercerita diajak mendatangi 5 kota antara lain Maranello, Bologna, Venezian, Cortina dan terakhir Milan.

Perjalanan panjang tersebut rupanya belum tuntas, ternyata Maia dan suami serta rombongan tour driving masih berada di tengah-tengah perjalanan.

"5 hari diajak tour driving ke 5 kota dari pagi sampe malem... tidur 6 jam... dari Maranello, Bologna, Venezian, Cortina sampai akhirnya nanti di Milan, " terang Maia Estianty dalam caption.

Ata kebahagiaan yang ia dapatkan dari Irwan Mussry, Maia lantas berterima kasih pada suami telah diajak untuk menghabiskan waktu bersama.

"Thank you my love @irwanmussry yang selalu ngajak ke sebuah pengalaman yang seru quality time, " ujarnya.