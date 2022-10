Tabir Perselingkuhan Rizky Billar dan Devina Kirana Akhirnya Dikuak Manajer, Picu KDRT Lesti Kejora

BANJARMASINPOST.CO.ID - Isu perselingkuhan aktor Rizky Billar dengan aktris Devina Kirana menyeruak di tengah kasus dugaan KDRT pada Lesti Kejora.

Maklum, penyebab adanya KDRT pada Lesty Kejora itu karena Rizky Billar ketahuan selingkuh.

Satu nama yang muncul adalah Devina Kirana. Dia dituduh jadi pelakor di rumah tangga Rizky Billar dan Lesti Kejora.

Akibatnya, akun instagram @kiranadevina diserbu netizen.

Baca juga: Kecurigaan Dewi Perssik pada Rizky Billar dan Lesti Kejora Terbukti, Irfan Hakim Syok

Baca juga: Jejak Digital Pria Mirip Rizky Billar Tawarkan Jasa Gigolo Beredar, Efek KDRT Lesti Kejora

Bahkan, nama manajer Rizky Billar yakni Dery Saputra ikut terseret.

Ini terlihat dari postingan terakhir Devina

"Dear Los Angeles , i’ll never get over you," tulisnya, 23 September 2022.

Namun, postingan itu memunculkan hujatan. Nama manajer Billar pun disentik.

Dery Syaputra Raeger akhirnya menanggapi isu Rizky Billar ramai dituduh berselingkuh dengan Devina Kirana.

Dery Syaputra membalas komentar netizen di postingan Instagram terakhir Devina Kirana.

Baca juga: Pemicu Al Ghazali dan Susan Sameh Ramai Dijodohkan, Efek Agama Putra Maia

Baca juga: Keanehan Sikap Betrand Peto Bila Makan Bareng Sarwendah, Putra Ruben Onsu: Tak Ada Rasa