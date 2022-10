Amalan di Bulan Rabiul Awal, Buya Yahya Imbau Perbanyak Shalawat untuk Rasulullah SAW

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pendakwah Buya Yahya menjelaskan amalan yang bisa dikerjakan di bulan Rabiul Awal.

Dituturkan Buya Yahya, di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid hendaknya umat muslim memperbanyak amal shaleh.

Di antara amalan yang dapat ditunaikan diungkap Buya Yahya adalah membaca Shalawat Nabi Muhammad SAW.

Kini telah memasuki bulan Rabiul Awal 1444 Hijriyah atau bulan ketiga dalam sistem kalender Islam.

Shalawat Nabi salah satu amalan yang dianjurkan diperbanyak di bulan Rabiul Awal, meski demikian, di bulan atau hari-hari lain anjuran tersebut juga berlaku.

Shalawat Nabi SAW adalah doa atau kalimat-kalimat yang ditujukan kepada Rasulullah SAW sebagai wujud cinta dan hormat sebagai umat muslim.

Buya Yahya mengatakan di bulan maulid adalah kesempatan bagi kaum muslimin untuk memperbaharui ikatan dengan Rasulullah SAW.

"Memupuk hubungan dengan baginda Nabi SAW tidak harus menunggu bulan maulid, setiap hari pun kita hendaknya memperbaharui cinta kita, iman kita kepada baginda Nabi SAW," jelas Buya Yahya dilansir Banjarmasinpost.co.id dari kanal youtube Buya Yahya.

Imbauan memperbaharui ikatan dengan Nabi Muhammad SAW setiap hari, di saat bulan maulid atau bulan kelahiran Nabi SAW tiba maka secara otomatis orang yang di hatinya ada rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut tak perlu diajak untuk memperbaharui ikatan dengan Rasulullah SAW.

Buya Yahya mengimbau ikatan dengan Rasulullah dapat diperbaharui dengan memperbanyak membaca shalawat.