Terpisah Negara dari Verrell Bramasta, Natasha Wilona Sentil Soal Cinta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor Verrell Bramasta dan aktris Natasha Wilona kini tengah berjauhan sebab berada di negara yang berbeda.

Pasalnya, Natasha Wilona sang mantan kekasih Verrell Bramasta tersebut sedang liburan di Korea.

Natasha Wilona kali ini berlibur dengan Theresia dan Elina Joerg saja tanpa sosok Verrell Bramasta.

Memang, Natasha Wilona masih suka liburan bareng dengan Verrell Bramasta di beberapa kesempatan.

Kendati keduanya telah tak menjalin hubungan spesial namun kondisi itu tak jadi merusak jalinan pertemanan yang ada.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram pribadi Natasha Wilona, Minggu (9/10/2022), aktris 24 tahun tersebut baru-baru ini membahas tentang percintaan.

Lagi jauh dari Verrell Bramasta, wanita kelahiran 15 Desember 1998 tersebut justru menyentil tentang cinta.

Hal itu disampaikan oleh Wilona melalui captionnya dalam unggahan instagram pada Sabtu (8/10/2022).

“Love is really all that matters, “ terangnya dalam caption.

Natasha Wilona menuliskan caption tersebut pada postingan foto-fotonya sendiri di instagram.