Akhirnya Status Pacaran Betrand Peto dan Anneth Dikuak, Kecurigaan Ruben Onsu dan Sarwendah Terbukti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Media sosial sedang dihebohkan dengan kemunculan video penyanyi Anneth Delliecia yang mengaku telah berpacaran dengan penyanyi Betrand Peto putra dari presenter Ruben Onsu.

Video yang direkam saat perayaan anniversary 1 tahun 1 bulan hubungan Anneth Delliecia dan Betrand Peto tersebut bocor ke sosial media.

Dalam video yang beredar, Anneth Delliecia menyampaikan beberapa pesan romantis untuk Betrand Peto.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari akun Tik Tok @anythingbrodie, Kamis (13/10/2022), akun tersebut merepost unggahan video dari akun Tik Tok asli milik Anneth Delliecia yaitu @anneth.

Baca juga: Keluarga Ruben Onsu Pindah Rumah Lagi, Sarwendah Ajak Betrand Peto Lihat Kondisi Istana Baru

Dalam video singkat tersebut, Anneth Delliecia menyiapkan kue dengan satu lilin di tengahnya.

Kue tersebut dipercantik dengan hiasan biskuit berbentuk hati bertuliskan "Happy 12 + 1".

"Minggu 9 Oktober 2022, 00.04, aku cuma mau bilang terima kasih, makasih banyak, kamu, Onyo, udah nemenin aku, sudah bareng-bareng aku, kita sama-sama sampai sejauh ini, satu tahun satu bulan, makasih udah jadi pacar yang baik buat aku," tutur Anneth Delliecia.

Anneth Delliecia juga berterima kasih kepada anak asuh Ruben Onsu tersebut karena sudah mendukung dan menerima segala kekurangannya.

“Makasih udah ngesupport aku, makasih udah nerima segala ketetotan aku, segala kebandelan aku, “ sambungnya.

Akhir kata, Anneth Delliecia meminta maaf kepada Betrand Peto karena telah membuat sang penyanyi sedih dan kesal.

“Aku minta maaf untuk apapun yang aku lakuin yang mungkin bikin kamu sedih bikin kamu bete, i’m really sorry, i’m really sorry, “ pungkasnya.

Menurut dugaan si pengunggah video, Anneth Delliecia tidak bermaksud untuk mengunggah di TikTok pasalnya video langsung dihapus.

Namun ada pula warganet yang mengira bila ini bagian dari trik marketing untuk konser Betrand Peto pada 22 Oktober 2022 mendatang yang bertajuk It’s My First itu.

Akan tetapi, warganet yang melihat ini pun turut mendukung hubungan mereka hingga berdoa supaya langgeng.