Link Gratis Live Streaming Badminton Denmark Open 2022 via RCTI+ dan iNews TV, Mulai 14.00 WIB

(ki-ka) Jonatan Christie, Irwansyah (Asisten Pelatih Tunggal Putra), Anthony Sinisuka Ginting, Shesar Hiren Rhustavito, saat menjalani sesi latihan di Wuhan Sports Center Gymnasium, Wuhan, China, Senin (22/4/2019). Link Gratis Live Streaming dan Siaran Langsung Badminton Denmark Open 2022 via RCTI Plus dan iNews TV, Mulai Jam 2 Siang.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak Link Live Streaming RCTI Plus dan Siaran Langsung iNews TV pertandingan Denmark Open 2022 mulai pukul 14.00 WIB.

Diketahui, Jadwal Live Streaming Badminton yakni Denmark Open 2022 dimulai hari ini. Jonatan Christie sampai Fajar/Rian ikut tampi.

Pertadingan Denmark Open bisa diakses via Live Streaming TV Online Vision Plus. Juga bisa dipantau via Live Score. (link ada di bagian berita ini).

Denmark Open 2022 pada babak pertama menampilkan enam wakil Indonesia yang akan mengawali perjuangan dalam laga yang bergulir di Jsyke Bank Arena, Odense, Denmark.

Baca juga: Link Live Streaming BWF Denmark Open 2022 di TV Online RCTI Plus, Siaran Langsung iNews TV Hari Ini

Baca juga: Live iNews TV, Jadwal Link Streaming TV Online RCTI Denmark Open 2022, Hari Ini Jojo dan Fajar/Rian

Enam wakil Indonesia akan berlaga pada hari pertama turnamen level Super 750, Denmark Open 2022, Selasa (18/10/2022).

Pada hari pertama, wakil Indonesia yang berlaga adalah Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dari ganda putra serta Jonatan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo dari tunggal putra.

Selain itu terdapat Gregoria Mariska Tunjung dari tunggal putri dan Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela dari ganda campuran.

Gregoria dijadwalkan akan menjadi penampil pertama wakil Merah-Putih yang akan bertanding.

Potensi pertandingan tidak mudah telah menanti Gregoria, yang akan berjumpa unggulan kedelapan asal China, He Bing Jiao.

Dalam dua pertemuan yang sudah dijalani, Gregoria selalu tumbang saat bersua He. Semuanya melalui straight game.

Ujian sulit juga menanti pasangan ganda campuran, Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela.

Mereka langsung bertemu pasangan nomor satu dunia, Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand).

Meski begitu, faktor kejutan bisa saja terjadi karena pada pertandingan nanti merupakan pertemuan pertama bagi kedua pasangan tersebut.

Pasangan yang akrab disapa Zacha/Bela itu juga mengungkapkan hanya ingin tampil lepas saat menghadapi jawara Japan Open itu.