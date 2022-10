Jadi Guru Bahasa Inggris Raffi Ahmad, Sikap Rafathar Mengajar Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rafathar Malik Ahmad menjadi guru bagi presenter Raffi Ahmad dalam berbahasa Inggris. Sikap putra Nagita Slavina itu disorot.

Raffi Ahmad kini mengasuh Rafathar dan Rayyanza kala Nagita Slavina ke Korea Selatan demi nonton BLACKPINK.

Praktis, Raffi Ahmad menghabiskan waktu bersama dengan kedua anaknya, Rafathar dan Rayyanza.

Namun, ada momen ketika Rafathar menjadi guru Raffi Ahmad dalam berbahasa Inggris.

Momen ini dikutip dari kanal YouTube Rans Entertainment, Selasa (18/10/2022).

Awalnya, Raffi Ahmad mengajak anak sulungnya untuk bermain bola.

Rafathar pun tampak senang bisa menghabiskan waktu bersama ayahnya tersebut.

Setelah puas bermain, Raffi Ahmad pun ingin memotong rambutnya.

Ia memanggil orang khusus ke rumahnya.

Tak hanya Raffi Ahmad, Rafathar pun ingin ikut dipotong rambutnya.

Bukan Raffi Ahmad jika tak narsis, ia pun mengunggah foto bersama anaknya itu.

Raffi Ahmad itu pun ingin mengunggah dengan menggunakan caption dengan bahasa inggris.

Lucunya, Raffi Ahmad heboh menanyakan apakah benar atau tidak bahasa yang ia gunakan pada Rafathar.

"Rafathar with the new hair style, bener gak bahasa inggris papa?," tanya Rafathar.