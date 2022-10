Sentil Surat Cinta, Ayu Ting Ting dan Boy William Akhirnya Buat Pengakuan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dan presenter Boy William ternyata menyimpan rahasia besar.

Keduanya ternyata sempat bermusuhan selama 4 tahun. Bahkan, Boy William dan putri Ayah Ozak sempat tak bertegur sapa.

Namun kini, hubungan Boy William dan Ayu Ting Ting kembali dekat.

Keadaan ini membuat Boy William sangat senang. Ayu Ting Ting pun langsung menggoda Boy William yang bersikap manis di depannya.

“Eh demen lu ya sama gua?” ledek Ayu Ting Ting.

Presenter ternama ini pun menanyakan apakah Ayu juga rindu dengannya dan kabar.

“How are you? You miss me?” ucap Boy.

“Good. Nggak,” jawab Ayu, disambut gelak tawa Boy William.

Seperti salah tingkah, Ayu Ting Ting pun kembali menanyakan apakah Boy William rindu kepadanya atau tidak.

“Coba gua tanya, lu kangen nggak sama gua?” kata Ayu Ting Ting.

Boy mengaku kangen.

“Kangennya seberapa?” tanya Ayu lagi.

Boy pun mengatakan bahwa ia sangat rindu dengan Ayu Ting Ting.

Momen kebersamaan Ayu Ting Ting dan Boy William itu dibagikan melalui YouTube BW pada Selasa (18/10/2022).