Jasa Besar Qibil The Changcuters untuk Moncernya Karir Ariel NOAH Terungkap, Pernah Lempar Penghapus

Kolase instagram/@qibil dan @arielnoah/tribunnews.com

Ariel NOAH dab Qibil The Changcuters. Ariel NOAH membongkar peran besar Qibil The Changcuters sosok sahabat yang banyak membantunya dalam karir di panggung hiburan musik tanah air. Dulu, saat melakukan syuting video klip band Peterpan, Ariel Noah bela-belain meminjam jaket kulit hingga sepatu milik Qibil The Changcuters untuk dipakai.