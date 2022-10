Akhirnya Regi Datau Jawab Ayu Dewi Soal Selingkuh, Tak Sentil Denise

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasangan artis Ayu Dewi dengan Regi Datau jadi sorotan karena pengakuan selebgram Denise Chariesta.

Sejumlah sisi kehidupan Ayu Dewi dan Regi Datau kini jadi perhatian, termasuk sejumlah video perbincangan mereka.

Kala heboh pengakuan Denise si Cadel, Regi Datau dan Ayu Dewi pernah membahas soal perselingkuhan.

Kini, beredar video Ayu Dewi seolah memperingatkan Regi Datau soal perselingkuhan.

Dalam video itu, Regi Datau tampak kebingungan saat diminta untuk memilih selingkuh atau diselingkuhi.

Bahkan, Ayu Dewi mengingatkan agar dirinya jangan sampai tahu jika memang Regi Datau selingkuh.

"Kalau itu sampai terjadi do it under table. Bukan siri ya, jangan sampai aku tahu soal itu. Aku itu tipenya digging, I will dig to the end. Aku akan bertanya ke suamiku, apakah ini sudah pernah terjadi." jelas Ayu Dewi.

Seolah membuktikan ucapannya, Ayu Dewi ternyata pernah memancing suami untuk memberikan pendapat soal selingkuh.

Awalnya, Regi Datau mengucap kata pelakor.

"Pelakor garis miring selingkuh," kata Regi Datau.

"Apa menurut kamu," tanya Ayu.

Regi Datau dengan tegas menyebutnya dosa.

"Apa hal-hal yang menurut kamu masuk kriteria selingkuh," kata Ayu.

"Hubungan badan ya pasti begitulah, kalau lebih dari itu paling parah hati ke hati," seru Regi.