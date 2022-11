Jadwal Liga Champion Siaran Langsung SCTV Malam ini Munchen vs Inter, Liverpool vs Napoli Streaming

Instagram Inter Milan

Poster laga Bayern Munchen vs Inter Milan di Liga Champions yang tayang di SCTV. Berikut ini adalah jadwal siaran langsung gratis Liga Champions di SCTV mulai malam hari ini, Selasa (1/11/2022) ada laga Munchen vs Inter Milan dan Porto vs Atletico Madrid. Sementara laga Liverpool vs Napoli tayang lewat Live Streaming TV Online Vidio.