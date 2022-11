Soal Kabar Jadwal Liga 1 Dimulai dengan Persib v Persija, Barito v PSM dan PSIS v BFC, Ini Kata PSSI

Pemain Persija Jakarta, Riko Simanjuntak berebut bola dengan pemain Persib Bandung, Hariono pada laga pekan kedelapan Liga 1 2019 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (10/7/2019) lalu. Sejumlah kabar muncul dimana tiga laga yang masuk dalam daftar laga tunda, yakni laga Barito Putera vs PSM Makassar, PSIS Semarang vs Bhayangkara FC, dan Persib Bandung vs Persija Jakarta akan jadi laga percontohan sebelum jadwal baru Liga 1 2022 pascatragedi Kanjuruhan dimulai kembali.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hingga saat ini, jadwal dimulainya kembali Liga 1 2022/2023 pascatragedi Kanjuruhan masih jadi pertanyaan besar.

Sejumlah kabar muncul dimana tiga laga yang masuk dalam daftar laga tunda, yakni laga Barito Putera vs PSM Makassar, PSIS Semarang vs Bhayangkara FC (BFC), dan Persib Bandung vs Persija Jakarta akan jadi laga percontohan.

Terkait kabar tersebut, Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan memberikan jawabannya kepada media.

Seperti diketahui, sudah lebih dari satu bulan Tragedi Kanjuruhan berlalu, tetapi kejelasan kelanjutan Liga 1 2022/2023 masih belum juga terlihat.

Meski begitu, Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, menyebut ada tiga opsi skenario perihal kelanjutan Liga 1 2022/2023.

Mochamad Iriawan belum bisa menyebutkan kapan Liga 1 2022/2023 dilanjutkan kembali.

Namun demikian, sempat ada kabar bahwa Liga 1 2022/2023 dilanjutkan lagi pada akhir November mendatang.

Di media sosial juga sudah mulai tersiar bahwa Liga 1 2022/2023 rencananya bergulir lagi pada 18 November 2022.

Ada tiga pertandingan tunda yang belum dimainkan, yakni laga Barito Putera vs PSM Makassar, PSIS Semarang vs Bhayangkara FC, dan Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Disebutkan jika tiga pertandingan tersebut akan dicoba terlebih dahulu dengan tanpa kehadiran penonton di stadion.

Jika tiga laga itu berjalan lancar, maka pertandingan pekan ke-12 Liga 1 2022/2023 rencananya digelar pada 25 November 2022.

Kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia itu dijadwalkan akan selesai pada 18 April 2023 atau sebelum Piala Dunia U-20 2023 dimulai.

Namun terkait kabar yang beredar tersebut, Mochamad Iriawan memounyai jawaban sendiri.

"Kami belum pastikan karena kami masih membuat skenario-skenario dahulu."