Link Streaming BWF Hylo Open 2022 Mulai 15.00 WIB, Hari Ini Live MNC Sports, iNews TV Tayang Lusa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Link Live Streaming BWF Hylo Open 2022. Hari ini Siaran Langsung MNC Sports. Sedang Siaran Langsung INews TV tayang lusa alias saat semifinal.

Selain via Live Streaming TV Online Youtube BWF, pertandingan Hylo Open 2022 juga bisa dipantau via Live Score. Link Streaming Gratis dari BWF bisa diakses via VPN.

Berdasarkan Jadwal Badminton hari ini, sebanyak delapan wakil Indonesia akan menjalani babak kedua Hylo Open 2022, Kamis (3/11/2022) di Saarlandhalle Saarbruecken, Jerman.

Indonesia sudah meloloskan satu wakil ke babak perempat final Hylo Open 2022.

Baca juga: Live MNC Sports, Jadwal Badminton Hylo Open 2022 Hari Ketiga Ada Jojo-Ginting, Siaran INews TV Lusa

Penyebabnya, Jonatan Christie akan menjalani "perang saudara" kontra rekan senegara, Chico Aura Dwi Wardoyo.

Berdasarkan rekor pertemun, Jonatan Christie unggul atas Chico Aura Dwi Wardoyo. Pertemuan terakhir kedua pemain terjadi pada semifinal Kejuaraan Asia 2022.

Potensi laga berat juga akan dihadapi oleh tunggal putra, ada Anthony Sinisuka Ginting yang akan melawan Kodai Naraoka (Jepang).

Meski bukan pemain unggulan, Anthony harus waspada dengan Naraoka. Pasalnya, Naraoka dalam beberapa turnamen terakhir sukses menjadi penghancur tunggal putra Indonesia.

Pada French Open 2022 minggu lalu, Naraoka berhasil membuat Shesar Hiren Rhustavito dan Jonatan Christie tersingkir.

Namun, Anthony memiliki modal yang cukup bagus jelang menghadapi Naraoka. Pada gelaran Singapore Open 2022, Anthony sukses mengalahkan Naraoka di partai final.

Laga berat akan dilakoni oleh Shesar Hiren Rhustavito setelah lolos tanpa bertanding pada babak pertama karena musuhnya mengundurkan diri.

Shesar yang sedang berjuang untuk menambah koleksi titel juaranya, harus bertemu dengan Loh Kean Yew (Singapura) yang performanya menanjak sejak menjadi Juara Dunia 2021.

Shesar yang tidak diunggulkan memiliki rekor yang lebih baik atas Loh. Dari tiga kali pertemuan, Shesar masih mendominasi dengan mencatatkan dua kali kemenangan.

Pada nomor ganda putra, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin perlu mewaspadai misi "balas dendam" unggulan pertama, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang).