Kesedihan Aurel Hermasyah Kala tak Bisa Ketemu Langsung Momen Penting Ashanty, Sedang di Madinah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aurel Hermansyah putri pasangan Krisdayanti dan Anang Hermansyah, sedih karena tak bisa ketemu langsung saat Ashanty sang ibu sambung m erayakan ultah.

Posisi ibu Arsy Hermasyah ternyata sedang berada di tanah suci sehingga Aurel Hermansyah pun hanysa bisa menulis pesan ke Ashanty.

Aurel Hermansyah menuliskan pesan manis di hari ulang tahun Ashanty, yang sedang berada di Madinah.

Tepat pada hari ini, Jumat (4/11/2022) penyanyi Ashanty memperingati hari ulang tahunnya yang ke-38.

Kali ini Ashanty merayakan ulang tahunnya di Madinah, Arab Saudi dalam rangkaian ibadah umrah yang sedang dijalaninya.

Putri Ashanty, Aurel Hermansyah pun mengaku sedih tidak bisa merayakan ulang tahunnya bersama sang bunda.

Aurel menuliskan ucapan manis untuk Ashanty melalui unggahan Instagram miliknya.

"Happy birthday Gendanya Ameena @ashanty_ash," tulis Aurel Hermansyah dalam keterangannya dikutip Jumat (4/11/2022).

"Wishing u all the best pokoknya sehat selalu, panjang umurnya.. Happy selaluuu yaa kita bunn, baru kali iniii ultahnya ga barengan, sedih bangettt!," sambungnya.

Meskipun merasa sedih, Aurel Hermansyah mengaku senang karena Ashanty bisa menghabiskan waktu ulang tahunnya itu di Tanah Suci.

"Tapi gapapa kali ini bunda ultah nya di rumah Allah.. Masya Allah banget," kata Aurel Hermansyah.

Aurel pun berharap bahwa Ashanty bisa senantiasa menjadi sosok bunda yang selama ini ia kenal.

"Tetaplah menjadi bunda yang aku kenal smpe kapanpun yaaa love u and see you very soon!," pungkas Aurel Hermansyah.

Ucapan manis Aurel Hermansyah untuk ulang tahun Ashanty itu pun mendapatkan respon dari sang bunda.