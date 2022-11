Link Streaming Gratis Live INews TV Final Badminton Hylo Open 2022 Hari ini, Tayang Jam 20.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini link gratis nonton Live Streaming INews TV babak final Badminton Hylo Open 2022 hari ini Minggu (5/11/2022).

Siaran langsung dan Live Streaming Badminton gratis Hylo Open 2022 di INews TV hari ini akan dimulai pada jam 20.00 WIB.

Turnamen badminton Hylo Open 2022 bisa ditonton lewat kanal YouTube BWF dan Live Streaming TV Online SPOTV (Usee TV dan Vision Plus).

Di babak final Hylo Open 2022 ini, dari Indonesia mengirimkan dua wakil dalam pertandingan yang digelar di Saarlandhalle Saarbrucken, Saarbrucken, Jerman tersebut.

Kedua wakil Merah Putih tersebut adalah Anthony Sinisuka Ginting (tunggal putra) dan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati (ganda campuran).

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati akan tampil pada match keempat atau yang pertama sebagai wakil Indonesia.

Mereka akan berhadapan melawan wakil China, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China).

Pertandingan ini akan menjadi yang pertama bagi kedua pasangan bertemu di lapangan.

Rehan/Lisa berpeluang untuk membuat catatan keunggulan sekaligus menjadi juara.

Namun, Rehan/Lisa juga tak ingin meremehkan lawan, memiliki tekad untuk bermain tanpa beban, dan tetap akan berusaha menjadi juara.

"Di final melawan ganda China, kami akan bermain tanpa beban. Kami akan lebih enjoy saja. Besok lawannya juga tidak gampang," ucap Lisa dikutip BolaSport.com dari PBSI.

"Sudah final juga, kami mau main lepas saja. Tidak usah berpikir menang atau kalah. Main enjoy, nothing to lose, sama all out saja," sambung Rehan.

Sementara itu, Anthony dijadwalkan akan bertanding pada match kelima dengan melawan wakil Taiwan, Chou Tien Chen.

Pertandingan ini akan menjadi pertemuan ke-14 dengan catatan sengit bagi kedua pasangan.