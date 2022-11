Teka-teki Perut Buncit BCL Terjawab, Isu Ariel NOAH Akhirnya Terkuak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL buka suara soal perut buncit hingga turut menyeret nama Ariel NOAH.

Diketahui, BCL sempat heboh hingga diisukan hamil gegara perutnya terlihat buncit kala tampil.

Akibatnya, nama Ariel NOAH pun ikut terseret akibat tampilan BCL itu.

Ini bermula kala warganet menyoroti perut BCL yang terlihat buncit dalam sebuah video.

Kini, BCL akhirnya buka suara tentang gosip yang semakin ramai menyebut dirinya hamil hingga menyeret nama Ariel NOAH.

Dengan tegas, BCL mengaku dirinya tidak hamil, dia justru kecewa dan sedih karena dirinya jadi sasaran body shaming.

"Aku lebih sakit hati, ini body shaming ya kan? Hey i eat you know?" katanya dikutip TribunStyle.com dari kanal YouTube mStar Online Malaysia, Kamis, (10/11/2022).

Padahal perutnya yang tampak buncit itu disebabkan oleh berat badannya yang bertambah.

Menurut BCL hal tersebut lumrah, terlebih ia juga kerap makan malam sehingga perutnya terlihat seperti orang hamil.

Bahkan, BCL juga menyinggung usia yang tak lagi muda sehingga terlihat perutnya membuncit seperti orang sedang hamil.

BCL menegaskan jika perutnya yang sesungguhnya tidak serata yang orang-orang kira.

"It's not flat, it's ibu-ibu ya," sambung BCL.

BCL juga memperagakan saat dirinya menahan napas agar perutnya terlihat lebih kempis.

"It's normal human being (manusia normal), yang suka makan tengah malam ya buk ya," kelakar BCL.