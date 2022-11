Jadwal Tayang Live SCTV Piala Dunia 2022 Hari Ini, Argentina vs Arab Saudi dan Prancis vs Australia

Andres Kudacki / AFP

Pemain Argentina Lionel Messi merayakan golnya selama pertandingan sepak bola persahabatan internasional antara Argentina dan Jamaika di Red Bull Arena di Harrison, New Jersey, pada 27 September 2022. Jadwal Jam Tayang Live SCTV Piala Dunia 2022 Hari Ini, Argentina vs Arab Saudi dan Prancis vs Australia