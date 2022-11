Ayah Ozak Kini Jadi Kakek, Ayu Ting Ting Gendong Bayi Syifa yang Lahir

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting pamer menggendong seorang bayi. Rupanya anak Assyifa Nuraini dan Nanda Fachrizal yang sudah lahir.

Kini Umi Kalsum dan Ayah Ozak punya cucu baru setelah Bilqis Khumairah Razak.

Kini, Bilqis Khumairah Razak anak Ayu Ting Ting telah memiliki teman baru di rumah.

Sebelumnya, diketahui anak pertama Syifa dan Nanda Fachrizal berjenis kelamin perempuan.

Keponakan Ayu Ting Ting tersebut dilahirkan di Rumah Sakit Umum Bunda Margonda pada Jumat (25/11/2022).

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan Ayu Ting Ting, Sabtu (26/11/2022), sang pedangdut mengunggah fotonya sedang menggendong sang keponakan.

Bahkan saking sayangnya, Ayu Ting ting telah menganggap anak Syifa dan Nanda menjadi anaknya sendiri.

“Sayangnya bunda (emoji bayi) nambah lg nih, “ ujar Ayu Ting Ting melalui caption.

Menyambut kedatangan sang bayi, Ayu Ting Ting pun mengucapkan rasa syukurnya melalui caption.

Tak hanya itu, Ayu lantas memberikan ucapan selamat khususnya kepada ibu dari keponakannya yang tidak lain adalah adik perempuan semata wayangnya sendiri yakni Syifa.

Ayu Ting Ting berharap agar Syifa selalu bahagia dan dapat menjadi orangtua yang terbaik untuk buah hatinya.

“Welcome to the world nak, alhamdulillah ya allah selamat adek tteh syg @syifaasyifaaa @nandafachrizaal selalu jadi org tua terbaik pokoknya amin luv u happy for u de, “ kata Ayu.

Sederet kerabat artis Ayu Ting Ting pun membanjiri komentar postingan tersebut dengan segenap ucapan dan doa terbaik.

Ada Ruben Onsu, Iis Dahlia, Fitri Carlina, Wendi Cagur hingga Brata Kartasasmita.