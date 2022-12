Postingan Terakhir Reino Barack Berisi Syahrini, Isu Akta Cerai Terjawab

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhir-akhir ini beredar soal akta cerai Syahrini dan Reino Barack di media sosial.

Keadaan ini membuat rumah tangga Syahrini dan Reino Barack jadi sorotan.

Namun, isu akta cerai itu terkikis sendirinya dengan sejumlah unggahan Syahrini di medsosnya.

Sejumlah kemesraan diperlihatkan Syahrini dan Reino Barack di media sosial.

Sayangnya, tak seperti Syahrini, Reino Barack justru membatasi diri.

Semenjak menikahi penyanyi bernama panggung Incess tersebut, anak pasangan pengusaha Reiko Barack dan Rosano Barack, instagram Reino Barack tak lagi seaktif dulu.

Sebelumnya, saat menjalin hubungan dengan Luna Maya, Reino Barack tergolong pria yang ekspresif.

Namun kini Reino Barack menutup diri dari sorotan media semenjak berkeluarga.

Kamis (1/12/2022), dari pantauan Banjarmasinpost.co.id dari postingan instagram pribadi Reino Barack yang terakhir kalinya pada 1 Agustus 2022.

Kala itu Reino Barack membuat ucapan untuk Syahrini yang berulang tahun ke-40.

Mantan kekasih Luna Maya tersebut mengunggah fotonya sedang mencium kening Syahrini.

Romantis, Reino Barack memberikan bunga mawar merah untuk istrinya.

“Happy birthday to the love of my life. May this be another year blessed with much love, joy, and good health. Thank you for being who you are, I love you, “ tulis Reino Barack melalui caption.

Sayangnya, Reino Barack tampak menghindari netizen dengan cara menutup kolom komentar postingannya tersebut.