Cek Jadwal Resmi Liga 1 2022 Dari PT LIB Mulai Senin Lusa, Laga Persib dan Persija di Penghujung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2022 terbaru resmi diumumkan PT Liga Indonesia Baru (LIB) akan berlanjut per 5 Desember 2022 mendatang.

Sesuai Jadwal Liga 1 Terbaru PT LIB, lanjutan Liga 1 2022/2023 akan dimulai Senin (5/12/2022) hingga Rabu ((7/12) rencana tetap tayang via Siaran Langsung Indosiar ada laga Bhayangkara FC vs PSS Sleman sebagai pembuka, disusul Persija vs Borneo FC dan ditutup Persik Kediri vs Persib Bandung.

Belum ada konfirmasi laga mana yang bakal tayang di Indosiar dan Live Streaming Vidio.com.

Jadwal Liga 1 2022 Terbaru lebih lengkapnya ada setelah di artikel ini.

Liga Indonesia itu memastikan Liga 1 berlanjut pada 5 Desember 2022 mendatang setelah menerima ijin dari Kepolisian.

Mabes Polri telah mengeluarkan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

PT. LIB pun akhirnya merilis kabar soal kelanjutan Liga 1 2022-2023 pada Jumat (2/12/2022) pukul 23.00 WIB.

Lanjutan Liga 1 2022-2023 akan dilakukan dengan sistem bubble atau terpusat di Jawa Tengah dan DIY.

Empat stadion ditunjuk sebagai venue lanjutan Liga 1 2022-2023 yakni Stadion Jatidiri (Semarang), Stadion Maguwoharjo (Sleman), Stadion Manahan (Solo) dan Stadion Sultan Agung (Bantul).

Pertandingan dilanjutkan dari pekan terakhir saat liga terhenti pada 1 Oktober 2022 lalu.

Artinya, kompetisi terpusat ini akan berlanjut dari pekan ke-12 hingga pekan ke-17 (putaran pertama selesai).

Sementara untuk laga-laga tunda (seperti laga di pekan ke-11) masih belum diketahui akan dilaksanakan kapan.

Untuk putaran kedua, nantinya akan dilaksanakan sesuai dnegan format awal, yakni home-away.

Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, mengatakan ini kabar yang sangat menggembirakan bagi pihaknya dan 18 klub Liga 1 2022/2023.